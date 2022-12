Aparat fotograficzny Oppo Find X6 Pro w szczegółach

Oppo Find X6 Pro to smartfon, który ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny z trzema sensorami 50 MP. Do sieci wyciekły szczegóły związane z tą kamerą. Czego się dowiadujemy? Główny sensor aparatu z Oppo Find X6 Pro to 1-calowy Sony IMX989. Zostanie on połączony z obiektywem ze światłem przysłony f/1.8.

Oppo Find X6 Pro to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekły szczegóły obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Informacje na ten temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker ukrywający się pod nickiem Digital Chat Station.

Aparat fotograficzny Oppo Find X6 Pro otrzyma trzy sensory z matrycami 50 MP. Główny obiektyw ze światłem przysłony f/1.8 zostanie połączony z 1-calowym sensorem Sony IMX989. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (f/2.2) z IMX890. Natomiast teleobiektyw zostanie połączony z sensorami IMX766 lub IMX890.

Aparat fotograficzny Oppo Find X6 Pro będzie konkretny

Wygląda na to, że aparat fotograficzny smartfona Oppo Find X6 Pro będzie jednym z najlepszych na rynku. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się po premierze, która to zbliża się wielkimi krokami. Flagowiec otrzyma także ekran OLED z konkretnymi parametrami czy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana.

