Redmi Note 12 Pro Speed Edition oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi Note 12 Pro Speed Edition to nowy smartfon submarki Xiaomi. Specyfikacja techniczna średniaka jest konkretna. Telefon ma 6,67-calowy ekran OLED, procesor Snapdragon 778G czy aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Redmi Note 12 Pro Speed Edition i jego wyposażenie.

Redmi Note 12 Pro Speed Edition to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to w Chinach wraz z serią K60. Telefon jest ciekawy, a jego cena naprawdę atrakcyjna. Na razie kupimy go tylko w Państwie Środka. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia.

6,67-calowy ekran OLED

Redmi Note 12 Pro Speed Edition ma ekran OLED o przekątnej 6,67 cala. Jest to panel o rozdzielczości Full HD+ i oferujący zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. W przypadku próbkowania dotyku jest to 240 Hz. Jasność maksymalna wynosi 900 nitów. Nie zabrakło też wsparcia dla standardów HDR10+ czy Dolby Vision.

Procesor Snapdragon 778G

Sercem smartfona Redmi Note 12 Pro Speed Edition jest procesor Snapdragon 778G. To SoC Qualcomma dla średniaków, który może nie jest najnowszy, ale ciągle nie brakuje mu wydajności. Chip wspomagany jest w tym telefonie przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to kości UFS 2.2.

Cena Redmi Note 12 Pro Speed Edition atrakcyjna

Cena Redmi Note 12 Pro Speed Edition jest naprawdę atrakcyjna. Telefon w podstawowej wersji w Chinach kosztuje 1699 juanów (ok. 1075 zł). Natomiast w przypadku topowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 1999 juanów (ok. 1264 zł). Pod kątem cenowym jest więc naprawdę nieźle.

Potrójny aparat 108 MP

Redmi Note 12 Pro Speed Edition otrzymał potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Samsung HM2 z matrycą 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z 8 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro z czujnikiem 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 67 W

Ponadto Redmi Note 12 Pro Speed Edition ma akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na wsparcie dla ładowarki o mocy 67 W. Jest też moduł NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi Note 12 Pro Speed Edition – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android z MIUI 14

