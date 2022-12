Realme GT Neo 5 blisko. Jest teaser ze specyfikacją

Realme GT Neo 5 to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Niedawno do sieci wyciekła jego specyfikacja techniczna. Teraz mamy okazję zobaczyć teaser, który to potwierdza nam część danych, które poznaliśmy wcześniej. Rzućmy sobie na to okiem.

Teaser poświęcony Realme GT Neo 5 potwierdza nam dotychczasowy design, gdzie z tyłu znajduje się potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Sony IMX890 50 MP z obsługą OIS. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Jest też informacja o bardzo szybkim ładowaniu baterii z użyciem ładowarki o mocy aż 240 W.

Realme GT Neo 5 skrywa przed nami znacznie mniej tajemnic. Smartfon ma 6,7-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Następnie mamy 128 lub 256 GB miejsca na dane. Spodziewajmy się też baterii o dwóch pojemnościach – 4600 lub 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 5 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny f/1.79 z Sony IMX890 50 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

