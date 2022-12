POCO F5 i X5 5G z kolejnymi certyfikatami. Premiera smartfonów jest blisko

POCO F5 5G i POCO X5 5G to dwa nadchodzące smartfony, których premiera odbędzie się w 2023 r. Będą to przebrandowane modele Redmi. Oba uzyskały kolejne certyfikaty, tym razem od TUV Rheinland, co przybliża je do rynkowego debiutu. Premiera telefonów POCO F5 i X5 5G powinna odbyć się w przyszłym kwartale.TUV Rheinland