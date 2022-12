Motorola ThinkPhone blisko. Smartfon pozuje na renderach

Motorola ThinkPhone to smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci wyciekły rendery prasowe urządzenia. Te ujawniają nam wygląd z każdej stron. Przy okazji poznajemy pewne funkcje modelu Motorola ThinkPhone. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten smartfon.

Motorola ThinkPhone to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam design urządzenia, który poznaliśmy wstępnie już wcześniej. Zobaczmy sobie, co na nich widać.













Motorola ThinkPhone designem nawiązuje do laptopów Lenovo ThinkPad. Smartfon ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, który jest bardzo podobnie zaprojektowany do kamery modelu Moto X40. Widać tu prostokątną wyspę z zaokrąglonymi narożnikami.

Motorola ThinkPhone w pierwszym kwartale 2023 roku

Wiemy, że smartfon Motorola ThinkPhone zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2023 roku. Wiemy, że sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Źródło informacji wspomina także o baterii z bardzo szybkim ładowaniem z użyciem ładowarki na poziomie aż 68 W. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 13, ale to nie jest żadnym zaskoczeniem. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

