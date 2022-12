Premiera Redmi K60 Pro — cena i specyfikacja techniczna

Redmi K60 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Flagowiec jest konkretny i jego specyfikacja techniczna jest z górnej półki. Telefon ma ekran AMOLED i procesor Snapdragon 8 Gen 2. Jest też potrójny aparat fotograficzny z OIS. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Redmi K60 Pro oraz jego wyposażenie.

Redmi K60 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna konkretna. Flagowiec ma mocne wyposażenie, ale nie spodziewajmy się go poza Chinami. Do Europy może trafić pod marką POCO.

6,67-calowy ekran AMOLED

Redmi K60 Pro ma wysokiej klasy 66,7-calowy ekran AMOLED z konkretnymi parametrami. Rozdzielczość obrazu jest na poziomie 2K. Następnie mamy wsparcie dla HDR10+, Dolby Vision oraz HDR Vivid. Jasność maksymalna wynosi 1400 nitów. Natomiast odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Sercem Redmi K60 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to naprawdę wydajny układ, który oferuje bardzo dużą wydajność. W nowym telefonie jest wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Redmi K60 Pro bardzo atrakcyjna

Cena Redmi K60 Pro nie jest wygórowana. Tym bardziej, gdy spojrzymy na specyfikację techniczną telefonu. W Chinach za podstawową wersję smartfona trzeba zapłacić 3299 juanów (ok. 2090 złotych). Natomiast w przypadku topowej konfiguracji sprzętowej z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca jest to 4599 juanów (ok. 2900 złotych).

Potrójny aparat z Sony IMX800

Aparat fotograficzny modelu Redmi K60 Pro ma główny sensor Sony IMX800 z matrycą 50 MP. Kamera wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu). Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny połączony z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełnia aparat do zdjęć makro z sensorem 2 MP. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem o mocy 120 W

Pod obudową flagowca Redmi K60 Pro znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona bardzo szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Nie zabrakło też wsparcia dla ładowarki bezprzewodowej o mocy 30 W. Specyfikacja techniczna flagowca widoczna jest poniżej.

Redmi K60 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

