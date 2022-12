Samsung Galaxy S23 Ultra pozuje na oficjalnych grafikach promocyjnych

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekły grafiki promocyjne pochodzące z materiałów prasowych producenta. Na nich widać model Samsung GalaxyS 23 Ultra w zielonym kolorze obudowy, który jest edycją signature. Na jednej z nich można też dostrzec wersję Plus.

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Przed nami premiera, która ma odbyć się w lutym. Tymczasem na kilka tygodni przed debiutem do sieci wyciekły grafiki promocyjne, które widać poniżej. Na nich można zobaczyć edycję signature telefonu. Co to takiego?

Edycją signature telefonuSamsung Galaxy S23 Ultra jest wariant w zielonym kolorze obudowy. To właśnie ten będzie znajdował się na większości grafik promocyjnych w roli przewodniej wersji. Na jednej z nich widać też model Plus i w tym przypadku zdecydowano się na różową opcję kolorystyczną.

Grafiki promocyjne modelu Samsung Galaxy S23 Ultra na tygodnie przed premierą

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w lutym 2023 r. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji z cyklu Unpacked. Niedługo po niej ruszy przedsprzedaż, która zapewne będzie prowadzona z jakimiś prezentami. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wydarzenie, gdzie poznamy wszystkie szczegóły.

