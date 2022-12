Samsung Galaxy S22 FE istnieje. Co o nim wiemy?

Samsung Galaxy S22 FE to smartfon, który miał być rzekomo anulowany. Tymczasem dowiadujemy się, że jego premiera ma szansę odbyć się jak najbardziej w 2023 r. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy też, jaka ma być cena modelu Samsung Galaxy S22 FE. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Procesor Exynos 2300

Sercem smartfona Samsung Galaxy S22 FE ma być nowy autorski SoC Koreańczyków, którym jest Exynos 2300. Został on wykonany w 4-nm litografii i teoretycznie mógłby trafić także do serii S23, ale wiemy, że tym razem producent postawił tylko na Snapdragona 8 Gen 2. O nowym chipie wiadomo niewiele, ale spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Ekran AMOLED Full HD+

Samsung Galaxy S22 FE otrzyma płaski ekran wykonany w technologii AMOLED. Będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,4-6,5 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się także odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Panel zapewne otrzyma okrągłe wcięcie u góry, gdzie zostanie umieszczona kamerka do selfie.

Cena modelu Samsung Galaxy S22 FE znana

Cena smartfona Samsung Galaxy S22 FE jest już znana. Źródło informacji twierdzi, że będzie on kosztować tyle samo, co seria A7x, którą ma zresztą zastąpić. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że model A74 nie zostanie wprowadzony na rynek. Spodziewajmy się kwot od 499 dol. w przypadku podstawowej wersji.

Potrójny aparat 108 MP

Samsung Galaxy S22 FE ma dostać potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to ISOCELL HM6 z matrycą 108 MP. Spodziewajmy się też obiektywu ultraszerokokątnego oraz dodatkowej kamery. Niestety informacje o pozostałych dwóch sensorach nie są znane. Podobnie sprawa ma się z przednim aparatem do selfie.

Premiera na Unpacked part 2

Plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy S22 FE może zadebiutować w trakcie konferencji Unpacked part 2. Ta pierwsza zostanie poświęcona serii S23 i odbędzie się w lutym. Kolejna może mieć miejsce w marcu czy kwietniu. Szczegóły na ten temat nie są jednak znane. Niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S22 FE – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 2300

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5

