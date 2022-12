Samsung Galaxy S23 Ultra — wszystko, co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się w lutym 2023 r. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna flagowca? Na kilka tygodni przed debiutem na temat tego smartfona wiemy naprawdę sporo. Samsung Galaxy S23 Ultra zapowiada się naprawdę konkretnie i z pewnością jest na co czekać.

6,8-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy S23 Ultra ma 6,8-calowy ekran AMOLED, który zaoferuje zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz ma rozdzielczość QHD+ i ma cechować się najwyższą jasnością maksymalną na rynku telefonów. Plotki mówią o wartości na poziomie około 2 tys. nitów. Kamera do selfie została umieszczona w okrągłym wcięciu, które wyśrodkowano u góry. Oczywiście nie zabraknie piórka S Pen.

Podrasowany Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. Plotki mówią jednak o tym, że Koreańczycy nawiązali współpracę z Qualcommem i dzięki temu otrzymają wyselekcjonowane układy, które zapewnią lepszą wydajność od tych umieszczanych w chińskich smartfonach. Na szczegóły jednak poczekamy. Poza tym spodziewajmy się do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X i 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra wysoka

Samsung Galaxy S23 Ultra będzie drogim flagowcem. Jego cena co prawda nie jest na razie znana, ale nie spodziewajmy się, że będzie niska. Przeciwnie, bo w Polsce pewnie będą to kwoty zaczynające się od około 6 tys. zł, co warto mieć na uwadze. Dokładne szczegóły na ten temat poznamy z pewnością bliżej premiery.

Aparat fotograficzny 200 MP

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S23 Ultra nie ma ulec większym zmianom względem kamery z poprzednika. Najważniejszą nowością będzie główny sensor, który zostanie wymieniony na taki z matrycą 200 MP. Natomiast te pozostałe nadal mają mieć sensory 10 i 12 MP. Warto dodać, że w przypadku przedniej kamerki dojdzie do zmiany na minus, bo pozwoli ona robić zdjęcia w jakości 12, a nie 40 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, pod którego obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Niestety nie liczmy na tak szybkie ładowanie akumulatora, które oferują chińskie flagowce. Ponownie ma to być ładowarka o mocy zaledwie 45 W. Pod tym względem Koreańczycy nie rozpieszczają. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S23 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5.1

