Samsung Galaxy A54 i A34 5G z kolejnymi certyfikatami

Samsung Galaxy A54 5G i A34 5G to dwa smartfony, które były obiektem wielu przecieków. Wiemy, że ich oficjalna premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem oba modele znaleziono na stronie organizacji Bluetooth SIG, gdzie nadano im stosowne certyfikaty. To przybliża je do debiutu.

Samsung Galaxy A54 5G certyfikowany przez Bluetooth SIG ukrywa się pod nazwą kodową SM-A546B. Natomiast w przypadku modelu A34 5G jest to SM-A346B. Wiemy, że oba telefony mają Bluetooth 5.3. Tak więc jest to najnowsza wersja niebieskiego ząbka.

Premiera smartfonów Samsung Galaxy A54 5G jest bardzo blisko. Wiemy, że telefony otrzymają nowy procesor Koreańczyków dla średniaków i jest to Exynos 1380. Poza tym spodziewajmy się potrójnych aparatów fotograficznych oraz ekranów wykonanych w technologii AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Ceny na razie nie są znane, ale domyślamy się, że będą zbliżone do poprzedników.

