Redmi K60 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Redmi K60 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Producent podgrzewa już atmosferę i ujawnia kolejne szczegóły. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje m.in. Snapdragona 8 Gen 2. Jaka będzie cena Redmi K60 Pro i co wiemy o wyposażeniu? Zobaczmy, co już wiadomo.

Redmi K60 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się 27 grudnia. Firma potwierdziła termin i podgrzewa atmosferę przed debiutem udostępniające kolejne zajawki. Jaka będzie cena oraz specyfikacja techniczna flagowca? Zobaczmy sobie, co już o nim wiemy.

Ekran OLED 2K

Redmi K60 Pro otrzyma konkretny wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Wiemy, że ma on rozdzielczość 2K i zaoferuje jasność maksymalną na poziomie 1400 nitów. Następnie mamy wsparcie dla HDR10+, Dolby Vision czy HDR Vivid. Jest to płaski ekran, który w górnej części ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Redmi K60 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2. To obecnie najmocniejszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wiemy, że będzie on wspomagany w tym telefonie przez nawet 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Firma niedawno pochwaliła się wynikiem z AnTuTu w postaci ponad 1,35 mln punktów. W przypadku miejsca na dane spodziewajmy się maksymalnie 512 GB i są to kości UFS 4.0.

Cena Redmi K60 Pro nieznana

Cena Redmi K60 Pro nie jest jeszcze znana. Spodziewajmy się jednak kwot zbliżonych do modelu K50 Ultra. W tym przypadku było to od 2999 juanów (ok. 1875 zł). Jednak nowy flagowiec może być nieco droższy o na przykład tys. juanów, co warto mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już w trakcie premiery.

Potrójny aparat z kamerą peryskopową

Redmi K60 Pro ma potrójny aparat fotograficzny. Jego specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Użyte sensory pozostają tajemnicą. Wiemy jednak, że jeden z obiektywów jest peryskopowy. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się dużych możliwości z zakresu zoomu, co warto mieć na uwadze. Matryca przedniej kamery też jest niewiadomą.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Ponadto pod obudową Redmi K60 Pro spodziewajmy się akumulatora o pojemności około 5000 mAh. Na pewno będzie ona wspierać bardzo szybkie ładowanie o mocy ponad 100 W. Jaka dokładnie będzie to technologia, to również nie jest wiadome. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej. Za kilka dni zobaczymy też model Note 12 Pro Speed Edition.

Redmi K60 Pro – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2K

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

