Motorola Moto E13 pozuje na renderach. Jest też częściowa specyfikacja

Motorola Moto E13 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie doczekało się przecieku. Do sieci przedostały się oficjalne rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy już, jak wygląda Motorola Moto E13 oraz, co zaoferuje pod kątem wyposażenia. Rzućmy sobie na to okiem.