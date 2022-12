Google Pixel Flip w planach firmy. Prędko go jednak nie zobaczymy

Google Pixel Flip to kolejny składany smartfon giganta, który jest rozważany. Takie urządzenie na razie znajduje się we wstępnych planach firmy. Prędko go jednak nie zobaczymy. Źródło informacji twierdzi, że taki sprzęt zostanie wprowadzony najwcześniej w 2025 r. Tak więc Google Pixel Flip prędko na rynek nie trafi.