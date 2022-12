Samsung Galaxy A74 może nie zadebiutować. Firma ma inne plany

Samsung Galaxy A74 to smartfon, którego premiery spodziewaliśmy się wraz z modelem A54 5G. Ten drugi jest jak najbardziej w przygotowaniu i niedługo powinna odbyć się jego premiera. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje o pierwszym z wymienionych. Jeśli na niego czekacie, to niestety nie są to dobre nowiny.

Nowe plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy A74 wypadł z planu wydawniczego Koreańczyków na 2023 r. Co to oznacza w praktyce? Nic innego jak to, że takie urządzenie po prostu nie pojawi się w ofercie, a więc zabraknie go i nie będzie go można kupić. Pomimo tego, że poprzednik trafił na rynek.

Brak modelu Samsung Galaxy A74 nie dziwi

Wygląda na to, że Koreańczycy redukują liczbę nowych telefonów w ofercie. Już wcześniej na rynek nie trafił model S22 FE. Teraz dowiadujemy się, że Samsung Galaxy A74 podzieli jego los. W serii A nadal spodziewajmy się telefonów A14, A24, A34 i A54 5G.

