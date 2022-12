Red Magic 8 Pro blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Red Magic 8 Pro to smartfon do gier marki Nubia, którego premiera jest blisko. Flagowiec zaoferuje mocne wyposażenie. Specyfikacja techniczna obejmuje procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz ekran OLED, pod którym została schowana przednia kamera. Jak będzie cena modelu Red Magic 8 Pro? Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

Red Magic 8 Pro to smartfon do gier, którego premiera odbędzie się 26 grudnia. Zobaczymy go już w poniedziałek. Cena na razie nie jest znana i mamy tylko pewne przypuszczenia. Całkiem sporo wiadomo natomiast na temat wyposażenia. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się znana specyfikacja techniczna telefonu.

6,8-calowy ekran OLED

Red Magic 8 Pro ma ekran wykonany w technologii OLED bez żadnych wcięć. Kamera do selfie została schowana bezpośrednio pod wyświetlaczem. To samo dotyczy czytnika linii papilarnych. Panel ma rozdzielczość na poziomie 1116 x 2480 pikseli i jest płaski. Więcej parametrów nie jest na razie znanych.

Wydajny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Nubia Red Magic 8 Pro jest Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, a więc taki wybór producenta nie dziwi. Układ oferuje o kilkadziesiąt proc. lepszą wydajność względem poprzedniego. Spodziewajmy się także do 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X oraz do 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Red Magic 8 Pro tajemnicą

Cena Red Magic 8 Pro nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kwoty na poziomie od około 5 tys. juanów (ok. 3130 zł) w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej. Tak samo było w przypadku poprzednika. Tak więc spodziewajmy się, że i tym razem będzie podobnie.

Potrójny aparat 50 MP

Smartfon do gier Red Magic 8 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z 8 MP. Całość uzupełnia trzecia kamerka z sensorem 2 MP. Ta przednia do selfie pod ekranem pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bardzo szybkie ładowanie baterii

Red Magic 8 Pro ma dostać akumulator o pojemności 5000 mAh. Natomiast w modelu z dopiskiem + może to być nawet 6000 mAh. Spodziewajmy się także bardzo szybkiego ładowania baterii. Będzie to ładowarka o mocy aż 165 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Red Magic 8 Pro – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED 165 Hz o rozdzielczości 1116 x 2480 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

źródło