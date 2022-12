OnePlus 11 5G w TENAA. Są pełne dane techniczne

OnePlus 11 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem dostrzeżono go na stronie urzędu TENAA. Tam zostały udostępnione w zasadzie pełne dane techniczne. Specyfikacja flagowca jest konkretna. Wiemy, że OnePlus 11 5G ma 6,7-calowy ekran AMOLED czy mocny procesor Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus 11 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w lutym. Tymczasem poznajemy w zasadzie niemal kompletne dane techniczne telefonu. Zostały one opublikowane na stronie chińskiego urzędu TENAA, gdzie flagowiec był certyfikowany. Rzućmy sobie na to okiem.

OnePlus 11 5G certyfikowany przez TENAA ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+. Wyświetlacz ma oferować odświeżanie obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Będzie on wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Poza tym OnePlus 11 5G ma baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 100 W. Aparat fotograficzny jest potrójny i składa się z sensorów 50, 48 i 32 MP. Przednia kamera ma matrycę 16 megapikseli. Znane dane techniczne smartfona widoczne są poniżej.

OnePlus 11 5G – dane techniczne

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3216 × 1440 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS 13

źródło