Xiaomi Pad 6 Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja tabletu

Xiaomi Pad 6 Pro to tablet, który zbliża się wielkimi krokami. Zobaczmy go w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu, który powstaje pod nazwą kodową Liuqin. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tablecie Xiaomi Pad 6 Pro i na temat jego wyposażenia.