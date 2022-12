Redmi K60 Pro jeszcze w tym miesiącu. To będzie konkretny flagowiec

Redmi K60 Pro to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi. Dowiadujemy się, że premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Częściowa specyfikacja techniczna wyciekła już wcześniej. Telefon ma zaoferować naprawdę dużą wydajność. Poza tym spodziewamy się, że cena Redmi K60 Pro powinna być całkiem atrakcyjna.

Redmi K60 Pro to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od dawna. Okazuje się, że jego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Wszystko wskazuje więc na to, że zobaczymy go w ostatnim tygodniu grudnia. Takie informacje przekazał sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station. Coś więc musi być na rzeczy.

Pełna specyfikacja techniczna Redmi K60 Pro na razie nie wyciekła. Wiemy jednak, że telefon otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED, a jego sercem będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców. Tak więc wydajności mu nie zabraknie. Spodziewajmy się też do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X.

Flagowiec Redmi K60 Pro ma być konkretny

Plotki mówią o tym, że Redmi K60 Pro będzie naprawdę konkretnym telefonem z mocną specyfikacją i prawdopodobnie optymalną ceną. Będzie to więc zapewne całkiem niedrogi flagowiec, który powalczy na rynku z innymi modelami ze Snapdragonem 8 Gen 2. Spodziewajmy się także baterii z obsługą bardzo szybkiego ładowania.

