Realme GT Neo 5 w dużym przecieku. Jest specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 5 to smartfon, który doczekał się dużego przecieku. Do sieci przedostała się w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna flagowca. Telefon ma wyróżniać się na rynku przede wszystkim szybkim ładowaniem baterii. Wiemy, że smartfon Realme GT Neo 5 zaoferuje obsługę ładowarki o mocy aż 240 W.

Realme GT Neo 5 to smartfon, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i niedawno mogliśmy zobaczyć pierwszy render prasowy. Natomiast teraz do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co zaoferuje ten model.

6,7-calowy ekran OLED 144 Hz

Realme GT Neo 5 ma ekran wykonany w technologii OLED o przekątnej 6,7 cala. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1240 x 2772 pikseli. Poza tym oferuje odświeżanie obrazu w 144 Hz. Natomiast dla PWM Diming odbywa się to w zakresie do 2160 Hz.

Poprzedni procesor Qualcomma dla flagowców

Realme GT Neo 5 to flagowiec i taki ma procesor. Nie jest to jednak najnowszy SoC Qualcomma dla telefonów z półki premium, a poprzedni układ, czyli Snapdragon 8 Gen 1+. Jest to nadal wydajny chip, któremu nie brakuje mocy. Będzie on wspomagany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to kości UFS 3.1.

Potrójny aparat fotograficzny

Smartfon Realme GT Neo 5 ma potrójny aparat fotograficzny, który został umieszczony na wyspie z modnym ostatnio designem. Główny sensor to Sony IMX890 50 MP, który został połączony z obiektywem ze światłem f/1.79. Jest też wsparcie dla OIS, czyli optycznej stabilizacji obrazu. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny oraz kamerkę do zdjęć makro.

Bateria z najszybszym ładowaniem na rynku

Realme GT Neo 5 będzie wyróżniać się przede wszystkim najszybszym ładowaniem baterii na rynku. Obecnie zaszczyt ten przypada modelowi Redmi Note 12 Pro+. Wiemy jednak, że bohater tego artykułu w najmocniejszej opcji zaoferuje akumulator o pojemności 4600 mAh, który ma ładowarkę o mocy 240 W. Tak więc pełne naładowanie zajmie tylko kilka minut. W takiej wersji będzie to bateria 5000 mAh z ładowaniem o mocy 150 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 5 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny f/1.79 z Sony IMX890 50 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

źródło