Motorola ThinkPhone pozuje na renderach

Motorola ThinkPhone to nowy smartfon Moto, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekły dwa rendery prasowe. Te ujawniają nam design telefonu, który stylistycznie nawiązuje do komputerów z serii ThinkPad. Zobaczmy sobie, jak wygląda Motorola ThinkPhone i co wiemy o tym smartfonie.