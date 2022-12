Samsung Galaxy S23 Ultra z gorszą kamerką do selfie

Samsung Galaxy S23 Ultra ma wnieść różne udoskonalenia względem poprzednika. Dowiadujemy się jednak, że nie będzie to z pewnością kamerka do selfie. Przeciwnie, bo w tym przypadku widać regres. Przedni aparat z modelu Samsung Galaxy S23 Ultra ma dostać sensor z matrycą 12 MP, a nie 40 MP jak to było dotychczas.

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się w lutym 2023 r. Telefon był obiektem wielu przecieków. Teraz w sieci pojawiły się nowe plotki. Tym razem są one związane z przednią kamerką do selfie. Niestety nie są to zbyt optymistyczne informacje, bo zwiastujące regres względem poprzednika.

Plotki mówią o tym, że kamerka do selfie z modelu Samsung Galaxy S23 Ultra nie zaoferuje tak duże rozdzielczości dla zdjęć, jak to jest w przypadku tegorocznego smartfona Koreańczyków. Pozwala on na robienie fotek w jakości do 40 megapikseli. Tymczasem w kolejnym przedni aparat ma dostać sensor z matrycą 12 MP.

Nowa kamerka do selfie nie tylko w modelu Samsung Galaxy S23 Ultra

Wiemy, że ta sama kamerka do selfie trafi nie tylko do modelu Samsung Galaxy S23 Ultra. Koreańczycy planują ją umieścić także w dwóch tańszych smartfonach z nowej serii. W ich przypadku będzie to jednak zmiana plus. Wynika to z faktu, że modele S22 i S22+ miały przedni aparat z sensorem 10 MP.

źródło