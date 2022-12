OnePlus 11 5G i Buds Pro 2 z datą premiery. Trochę jeszcze poczekamy

OnePlus 11 5G i Buds Pro 2 to nowy smartfon oraz słuchawki bezprzewodowe. Została podana data premiery i na te nowości przyjdzie nam poczekać do lutego 2023 r. Firma zaprasza na specjalne wydarzenie, które odbędzie się w Nowym Delhi. OnePlus 11 5G oraz Buds Pro 2 skrywają przed nami już mało tajemnic.

OnePlus 11 5G i Buds Pro 2 to wyczekiwane produkty chińskiej marki, które były obiektem wielu przecieków. Niestety nie zobaczymy ich w grudniu, choć sugerowały to wcześniejsze plotki. Została podana oficjalna data premiery i specjalne wydarzenie planowane jest dopiero na luty 2023 r. Tak więc przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Data premiery dotyczy Indii

Datą premiery OnePlus 11 5G i Buds Pro 2 jest 7 lutego. Termin ten dotyczy Indii, gdzie odbędzie się specjalna konferencja w stolicy kraju, czyli Nowym Delhi. Wydarzenie upłynie pod hasłem Cloud 11, co nawiązuje do nowego smartfona. Na jego temat oraz nadchodzących słuchawek bezprzewodowych wiadomo już całkiem sporo. Rzućmy sobie okiem na znane informacje.

Specyfikacja OnePlus 11 5G niemal bez tajemnic

OnePlus 11 5G to flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Smartfon ma ponadto 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o wysokiej rozdzielczości QHD+. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe dwa mają matryce 48 i 32 MP. Kamera powstała we współpracy z firmą Hasselblad. Jest też bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3216 × 1440 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS 13

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro 2

Drugim produktem są słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro 2. Wiemy, że zaoferują one obsługę ANC, czyli aktywne wyciszanie dźwięków z otoczenia. Z tą funkcją zapewnią do 22 h słuchania muzyki. Po jej wyłączeniu będzie można liczyć na pracę do 38 h. Nie zabraknie też obsługi dźwięku przestrzennego i kodeka LHDC 4.0. Jakiś czas temu do sieci wyciekł render, który widać poniżej. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na lutową premierę. Zapewne jeszcze przed wydarzeniem poznamy ceny, które na razie nie są znane.

