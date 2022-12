Infinix Zero Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Infinix Zero Ultra to nowy superśredniak marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Specyfikacja techniczna jest konkretna. Smartfon ma zakrzywiony ekran AMOLED 120 Hz czy aparat z głównym sensorem 200 MP. Cena Infinix Zero Ultra jest bardzo atrakcyjna i ponadto telefon obsługuje ładowanie o mocy 180 W.

Infinix Zero Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna w porównaniu do kwoty naprawdę konkretna. Urządzenie można określić nazwą superśredniaka. Zobaczymy sobie, co oferuje ten model.

6,8-calowy ekran AMOLED

Infinix Zero Ultra ma zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Rozdzielczość wyświetlacza to Full HD+. Poza tym panel oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w 360 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1000 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Procesor MediaTek Dimensity 920

Sercem smartfona Infinix Zero Ultra jest 6-nm procesor MediaTek Dimensity 920 z GPU Mali-G68 MC4. Jest to SoC przeznaczony dla średniaków, który ma dwa rdzenie Cortex-A78 i sześć A55. Chip wspomagany jest w telefonie przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca i producent nie przewidział innych konfiguracji sprzętowych.

Cena Infinix Zero Ultra atrakcyjna

Cena Infinix Zero Ultra została ustalona na poziomie 29999 rupii, czyli około 1600 złotych. Jest więc całkiem nieźle. Tym bardziej, gdy spojrzymy na specyfikację techniczną telefonu oraz jego możliwości. Jeśli urządzenie trafi do sprzedaży w Europie, to zapłacimy więcej, co warto mieć na uwadze.

Potrójny aparat z sensorem 200 MP

Infinix Zero Ultra ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 200 MP i wspiera OIS. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 13 MP. Całość uzupełnia czujnik głębi 2 MP. Przednia kamera telefonu umożliwia robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 180 W

Ponadto Infinix Zero Ultra wyróżnia się bardzo szybkim ładowaniem baterii. Producent zdecydował się na technologię o mocy aż 180 W. według deklaracji naładowanie akumulatora o pojemności 4500 mAh trwa tylko 12 minut. Urządzenie waży 231 g i pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką XOS 12. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Infinix Zero Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920 z GPU Mali-G68 MC4

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 13 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

231 g

Android 12 z XOS 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło