Realme GT Neo 5 z Realme UI 4.0 blisko

Realme GT Neo 5 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Niedawno do sieci wyciekł render telefonu. Teraz dowiadujemy się, że będzie to kolejne urządzenie z oprogramowaniem Realme UI 4.0, czyli autorską nakładką firmy opartą na systemie Android 13. Rąbka tajemnicy na ten temat ujawnił jeden z przedstawicieli marki.

Mowa o Xu Qi, czyli wiceprezesie i szefie do spraw globalnego marketingu firmy. Zapytał on fanów na własnym profilu o to, jaki kolejny produkt zadebiutuje z Realme UI 4.0. Wszystko wskazuje na to, że będzie to właśnie smartfon GT Neo 5, którego debiut powinien odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Realme GT Neo 5 z Realme UI 4.0 w Q1

Oficjalnej premiery smartfona Realme GT Neo 5 z nakładką UI 4.0 spodziewamy się w pierwszym kwartale 2023 r. Debiut może odbyć się już nawet w styczniu. Tak więc debiut jest blisko. Telefon ma przede wszystkim wyróżniać się najszybszym ładowaniem baterii na rynku. Wiemy, że ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 240 W.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla poczty Gmail

źródło