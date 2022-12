Oppo Find X6 dostanie aparat podobny do Xiaomi 13 Pro

Oppo Find X6 to smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2023 r. Nowe plotki mówią o tym, że aparat fotograficzny telefonu ma być zbliżony możliwościami do kamery Xiaomi 13 Pro. Wiemy, że wszystkie trzy obiektywy modelu Oppo Find X6 dostaną sensory z matrycami 50 MP. Debiut jest nieodległy.

Oppo Find X6 to flagowiec, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2 znajdujący się także w modelu Xiaomi 13 Pro. To nie jedyny wspólny element obu tych smartfonów. Dowiadujemy się, że telefony mają także podobne aparaty fotograficzne. Będzie to połączenie podobnych sensorów.

Aparat Xiaomi 13 Pro składa się z trzech sensorów z matrycami 50 MP. Podobnie ma być w przypadku kamery modelu Oppo Find X6. Tu również mają znaleźć się trzy czujniki 50 MP, choć pewne plotki sprzed kilku miesięcy mówiły o czymś innym. Informacje zakładały, że jeden z sensorów ma mieć matrycę 32 MP.

Aparat Oppo Find X6 podobny do kamery Xiaomi 13 Pro

Tak więc kamery smartfonów Oppo Find X6 oraz Xiaomi 13 Pro zaoferują podobne możliwości, co warto mieć na uwadze. Który aparat fotograficzny będzie lepszy, to przekonamy się z czasem. Główny sensor to Sony IMX890 z matrycą 50 MP. Wiemy, że zostanie on połączony z obiektywem ze światłem F/1.8 i nie zabraknie też wsparcia dla OIS.

