MIUI 14 beta od Xiaomi EU dostępne. Są pierwsze buildy

MIUI 14 beta od Xiaomi EU już jest. Zostały udostępnione pierwsze buildy, które przygotowano z myślą o kilkunastu różnych telefonach. Także tych, które należą do marek Redmi oraz POCO. Oprogramowanie jest na razie dostępne w wersji poglądowej, a więc należy spodziewać się błędów i niedociągnięć, które to warto zgłaszać twórcom.

Buildy MIUI 14 beta od Xiaomi EU na te smartfony

Xiaomi 12/12 Pro/12S/12S Pro/12S Ultra/12X

Xiaomi Mi 11/11 Lite/11 Pro/11 Ultra

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi MIX 4

Xiaomi CIVI

Redmi K40/K40S/K40 Pro/K40 Pro+

Redmi K50G/K50 Ultra/Xiaomi 12T Pro

Warto dodać, że wszystkie buildy MIUI 14 beta od Xiaomi EU bazują na systemie Android 13 i są to ROM-y typu Fastboot. Ponadto są to kompilacje Weekly. Właściciele zgodnych telefonów mogą pobierać i instalować software po udaniu się do sekcji w linku źródłowym, gdzie znajduje się także więcej informacji. Są też polskie wersje językowe, co również jest warte uwagi.

źródło