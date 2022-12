Google Pixel Tablet — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Google Pixel Tablet to urządzenie, którego premiera nie odbyła się tegorocznej jesieni. Sprzęt został opóźniony. Co już o nim wiemy? Częściowa specyfikacja techniczna gadżetu wyciekła już wcześniej. Cena Google Pixel Tablet nie jest jeszcze znana, ale spodziewajmy się, że nie powinna być wygórowana.

Google Pixel Tablet został oficjalnie zajawiony w maju na konferencji I/O 2022, ale jego premiera nie odbyła się jesienią. Urządzenie zobaczymy dopiero w 2023 r. i wiemy, że ma to być gadżet dedykowany pracy w domu oraz pełniący rolę huba. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna? Zobaczmy, co już na ten temat wiadomo.

Blisko 11-calowy ekran

Google Pixel Tablet ma wyświetlacz o przekątnej na poziomie prawie 11 cali. Jest to dokładnie 10,95 cala, czyli około 1 cal więcej w porównaniu do urządzenia Nest Hub Max. Rozdzielczość nie jest znana, ale spodziewajmy się ekranu 2K lub czegoś zbliżonego.

Autorski Tensor G2

Sercem Google Pixel Tablet będzie procesor Tensor G2. Początkowo miała to być pierwsza generacja tego chipu opracowanego we współpracy z Samsungiem, ale potem plany te zmieniono. Ma to być nowszy układ, który trafił do smartfonów 7 i 7 Pro. Rozmiar pamięci RAM nie jest znany. Wiemy jednak, że pod obudową znajdzie się 128 lub 256 GB pamięci na dane.

Kryptonim Tangor

Wiemy, że Google Pixel Tablet powstaje pod nazwą kodową Tangor. Takie referencje znaleziono zarówno w AOSP (Android Open Source Project), jak i systemie Android 13 QPR1 beta. Co ciekawe w przygotowaniu może być również wariant z dopiskiem Pro. Możliwe jednak, że firma stworzyła go z myślą o własnych potrzebach i takie urządzenie na rynek nie trafi.

Android 13L i 64-bitowe aplikacje

Spodziewajmy się, że Google Pixel Tablet będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13L, który został stworzony z myślą o urządzeniach z większymi ekranami. Ma on być gotowy w pierwszym kwartale 2023 r. Poza tym wiemy, że sprzęt ma obsługiwać tylko 64-bitowe aplikacje i wsparcie dla tych starszych (32-bitowych) zostanie porzucone.

Bez modemu LTE i GPS

Google Pixel Tablet ma moduł Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Zabraknie jednak wbudowanego modemu LTE, który zapewniałby łączność z sieciami komórkowymi. Podobnie jest z GPS-em, którego też tu nie znajdziemy. Poza tym wiadomo, że w przygotowaniu są co najmniej dwie różne stacje dokujące. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna sprzętu widoczna jest poniżej.

Google Pixel Tablet – specyfikacja techniczna

10,95-calowy ekran o rozdzielczości około 2K

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

rozmiar pamięci RAM – brak szczegółów

128 lub 256 GB pamięci na dane

kamera do wideorozmów — brak szczegółów

aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

złącze USB C

Android 13L

