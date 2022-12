Google Pixel Fold — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Google Pixel Fold to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2023 r. Co wiemy o tym telefonie przed nadchodzącą premierą? Okazuje się, że całkiem sporo, bo do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna i rendery. Znana jest także cena Google Pixel Fold. Zobaczmy, co już wiadomo.

Google Pixel Fold to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Telefon ma zadebiutować w pierwszej połowie 2023 r. Na jego temat wiadomo już wiele. Znana jest cena oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać.

Dwa ekrany OLED

Składany smartfon Google Pixel Fold otrzyma dwa ekrany wykonane w technologii OLED. Wiemy, że rozkładany wyświetlacz ma przekątną 7,69 cala. Natomiast drugi panel jest 5,79-calowy. Rozdzielczości nie są znane, ale w przypadku tego mniejszego spodziewajmy się Full HD+. Poza tym oba zapewne zaoferują odświeżanie obrazu w 120 Hz.

Procesor Tensor G2

Sercem smartfona Google Pixel Fold będzie autorski procesor firmy, który znamy już z modeli 7 i 7 Pro. Mowa oczywiście o chipie Tensor G2. Nie oferuje on co prawda tak dużej wydajności, którą ma Snapdragon 8 Gen 2. Mimo wszystko to nadal wydajny układ, któremu mocy nie brakuje. Będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Google Pixel Fold znana

Cena Google Pixel Fold nie została dochowana w tajemnicy do premiery i wyciekła do sieci kilka tygodni temu. Wiemy, że w podstawowej wersji ma kosztować 1799 dol., czyli blisko 8 tys. zł. Jeśli urządzenie trafi do Europy, a tak zapewne się stanie, to jego cena na Starym Kontynencie będzie nieco wyższa.

Potrójny aparat fotograficzny

Google Pixel Fold ma potrójny aparat fotograficzny, który jest bardzo podobnie zaprojektowany do kamery z modelu 7 Pro. Jest bardzo możliwe, że firma zdecydowała się na to podobne sensory. Ten główny zaoferuje rozdzielczość 50 MP. Matryce pozostałych obiektywów nie są znane. Przednia kamerka znajduje się w okrągłym wcięciu, ale użyty tu sensor też nie jest znany.

Design nawiązujący do serii

Składany smartfon Google Pixel Fold nawiązuje designem do pozostałych urządzeń z tej serii. Widać to przede wszystkim za sprawą aparatu fotograficznego, który jest bardzo charakterystyczny i wyróżnia się na tle innych telefonów dostępnych na rynku. Wiemy też, że urządzenie ma wymiary 158,7 x 139,7 x 5,7 mm (po rozłożeniu) i będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13L. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Google Pixel Fold – specyfikacja techniczna

7,69-calowy ekran OLED o nieznanych parametrach

5,79-calowy ekran OLED o nieznanych parametrach

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

158,7 x 139,7 x 5,7 mm

Android 13L

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło: opracowanie własne