Samsung Galaxy S23 Ultra w przecieku. Makieta smartfona pozuje na zdjęciach

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego debiut jest coraz bliżej. Zobaczymy go w lutym, w trakcie konferencji Unpacked 2023. Tymczasem mamy okazję zobaczyć to urządzenie na zdjęciach. Na nich została uchwycona makieta telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.













Makieta modelu Samsung Galaxy S23 Ultra ujawnia nam wiele podobieństw do tegorocznego telefonu. Widzimy, że z przodu znajduje się ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz nawiązuje do tego, co znamy z serii Note. Sama bryła telefonu również.

Makieta modelu Samsung Galaxy S23 Ultra ujawnia też aparat

Samsung Galaxy S23 Ultra ma także podobnie zaprojektowany do poprzednika aparat fotograficzny. Znajdziemy tu cztery obiektywy i wiemy, że najważniejszą zmianą ma być wymiana głównego sensora na taki, który ma matrycę 200 MP. Wszystkie elementy znajdują się bezpośrednio na pleckach i firma nie zdecydowała się umieścić kamery na wyspie. Oficjalna prezentacja odbędzie się za kilka tygodni w pierwszej połowie lutego.

