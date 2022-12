Premiera Oppo Find N2 — cena i specyfikacja techniczna

Oppo Find N2 to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Urządzenie jest konkretne. Specyfikacja techniczna obejmuje dwa ekrany AMOLED oraz procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Jest też potrójny aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Oppo Find N2 i co jeszcze nowy telefon ma do zaoferowania.

Oppo Find N2 to składany smartfon, którego premiera odbyła się wraz z modelem Flip. Cena nie jest niska, ale to konkretne urządzenie z mocną specyfikacją techniczną. Na razie telefon będzie dostępny w Chinach i trudno powiedzieć, czy trafi do Europy. W przypadku Flipa wiemy, że nastąpi to w pierwszym kwartale 2023 r. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Dwa ekrany AMOLED

Składany smartfon Oppo Find N2 ma główny ekran AMOLED o przekątnej 7,1 cala i rozdzielczości WUSXGA (1792 x 1920 pikseli). Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie 1-120 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 1550 nitów. Drugie wyświetlacz ma przekątną 5,54 cala i rozdzielczość Full HD+. Tutaj odświeżanie obrazu również wynosi 120 Hz.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem Oppo Find N2 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Dla porównania w modelu Flip zdecydowano się na chip MediaTek Dimensity 9000+. SoC wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Oppo Find N2 całkiem atrakcyjna

Cena Oppo Find N2 nie jest przesadzona i widzimy, że tego typu składane smartfony są coraz tańsze. Urządzenie w podstawowej konfiguracji sprzętowej wyceniono na 7999 juanów (ok. 5060 zł). Natomiast w modelu ze zwiększoną pamięcią jest to kwota na poziomie 8999 juanów (ok. 5690 zł). Jeśli urządzenie trafi do Europy, to będzie oczywiście droższe.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Oppo Find N2 ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Sony IMX890 50 MP, który połączono z obiektywem ze światłem f/1.8. Jest też wsparcie dla OIS. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z IMX581 48 MP. Całość uzupełnia teleobiektyw z sensorem IMX709 32 MP. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z SuperVOOC 67 W

Pod obudową składanego smartfona Oppo Find N2 znajduje się bateria o pojemności 4520 mAh. Wspiera ona technologię SUPERVOOC 2.0 o mocy 67 W. Dzięki temu akumulator można naładować od zera do pełna w ciągu zaledwie 42 min. Całość waży 237 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z ColorOS. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Find N2 – specyfikacja techniczna

7,1-calowy ekran AMOLED E6 120 Hz o rozdzielczości 1920 x 1792 pikseli

5,54 -calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2120 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerki 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 4520 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło