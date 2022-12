Oppo Find N2 Flip to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Telefon ma 6,8-calowy ekran AMOLED E6 i dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 3,26 cala. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 9000+. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Oppo Find N2 Flip i specyfikacja techniczna smartfona.

Oppo Find N2 Flip to składany smartfon, który został zaprezentowany zgodnie z zapowiedziami. Cena w przypadku podstawowej wersji została ustalona na poziomie 5999 juanów (ok. 3795 zł). Natomiast model z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane kosztuje 6999 juanów (ok. 4430 zł). Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Składany smartfon Oppo Find N2 Flip ma główny ekran AMOLED E6 o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie jest zmienne i odbywa się w zakresie od 1 do 120 Hz. Dodatkowy wyświetlacz na pleckach ma przekątną 3,26 cala. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 9000+ wspomagany przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Oppo Find N2 Flip ma także podwójny aparat fotograficzny z sensorami 50 i 8 MP. Przednia kamera ma matrycę 32 MP. Natomiast bateria ma pojemność 4300 mAh i wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 44 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Find N2 Flip – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED E6 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

3,26-calowy ekran o rozdzielczości 720 x 382 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000+

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło