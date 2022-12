Premiera Moto X40 — cena i specyfikacja techniczna

Moto X40 to nowy flagowiec marki Motorola, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna i obejmuje ekran OLED 165 Hz, procesor Snapdragon 8 Gen 2 czy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Moto X40 i co oferuje ten telefon.

Moto X40 to nowy flagowiec marki Motorola, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna z górnej półki. Zobaczmy sobie co ten telefon ma do zaoferowania. W Europie zobaczymy go w pierwszym kwartale 2023 r., ale pod inną nazwą.

Ekran OLED 165 Hz

Motorola Moto X40 ma ekran wykonany w technologii OLED, który oferuje odświeżanie obrazu w 165 Hz. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,67 cala i oferuje rozdzielczość Full HD+. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Ekran ma lekko zakrzywione dłuższe krawędzie.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Motorola Moto X40 jest oczywiście Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Chip oferuje o kilkadziesiąt proc. lepszą wydajność względem poprzednika. Poza tym wspiera wiele nowych rozwiązań. Procesor wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.0.

Cena Moto X40 atrakcyjna

Cena Moto X40 jest całkiem atrakcyjna. Smartfon w podstawowej wersji w Chinach został wyceniony na 3399 juanów (ok. 2160 zł). Natomiast w opcji z 512 GB pamięci flash na dane kosztuje 4299 juanów (ok. 2730 zł). Oczywiście w Europie i siłą rzeczy też w Polsce za Motorolę Edge 40, bo pod taką nazwą spodziewajmy się tego telefonu na rynkach globalnych, zapłacimy więcej.

Potrójny aparat 50 MP

Moto X40 ma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Obiektywy szerokokątny oraz ultraszerokokątny współpracują z sensorami z matrycami 50 MP. Natomiast ten ostatni został połączony z 12-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 60 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem 125 W

Motorola Moto X40 wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 125 W, która ładuje akumulator w kilkanaście minut. Bateria ma pojemność 4600 mAh. Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy IP68. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką firmy. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Moto X40 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 165 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256, 512 GB miejsca na dane

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło