Vivo X Flip otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Vivo X Flip to składany smartfon, który zadebiutuje w 2023 r. Urządzenie skrywa przed nami jeszcze całe mnóstwo tajemnic, ale do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy, co jeszcze Vivo X Flip może zaoferować pod kątem wyposażenia.