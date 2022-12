Oppo Find X6 pozuje na renderze. Tak wygląda aparat

Oppo Find X6 to smartfon, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekł render pochodzący z materiałów prasowych producenta. Ujawnia nam on tył obudowy, gdzie jest aparat fotograficzny. Zobaczmy sobie, jakie zmiany wprowadzi w Oppo Find X6 w tym zakresie marka.

Oppo Find X6 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że jego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem na kilka tygodni przed debiutem do sieci przedostał się render prasowy. Na nim mamy okazję zobaczyć, jak wygląda aparat fotograficzny telefonu.

Render modelu Oppo Find X6 ujawnia nam aparat fotograficzny, który został przeprojektowany. Widzimy, że wszystkie elementy umieszczono na dużej wyspie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Widać tu trzy obiektywy, z których jeden jest peryskopowy. Tak więc spodziewajmy się dużych możliwości z zakresu zoomu. Widać też diodę doświetlającą LED i logo Marisilicon.

Render Oppo Find X6 ujawnia aparat z logo Hasselblad

Widzimy również, że Oppo Find X6 ma aparat fotograficzny opracowany we współpracy z firmą Hasselblad. Jej logo również widnieje na wyspie z kamerą i ma całkiem spore rozmiary. Wygląda to całkiem nieźle, ale pozostawiamy to już ocenie każdego z was.

