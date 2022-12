Moto X40 na renderach. Jest też częściowa specyfikacja

Motorola Moto X40 to smartfon, którego premiera jest blisko. Producent udostępnił oficjalne rendery. Znana jest już w zasadzie także prawie kompletna specyfikacja techniczna. Telefon ma ekran OLED 165 Hz czy procesor Snapdragon 8 Gen 2. Zobaczmy sobie, jak wygląda Motorola Moto X40 i co zaoferuje ten smartfon.

Motorola Moto X40 to flagowiec, którego premiera odbędzie się już 15 grudnia. Telefon był obiektem mnóstwa przecieków, które to obecnie są potwierdzane przez producenta. Ten udostępnia kolejne zajawki i w ten sposób potwierdzana jest specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Smartfon Motorola Moto X40 ma 6,7-calowy ekran OLED, który zapewni odświeżanie obrazu w 165 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 2, co nie stanowi żadnego zaskoczenia. Będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca i są to kości UFS 4.0.

Motorola Moto X40 ma też baterię, która zapewni szybkie ładowanie o mocy 125 W. Nie zabraknie też wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP68. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto X40 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 165 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

źródło