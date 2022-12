Vivo S16 Pro pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Vivo S16 Pro to nowy prawie flagowiec chinskiej marki. Do sieci przedostały się rendery opracowane na podstawie schematów CAD. Przy okazji wyciekła także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma procesor MediaTek Dimensity 8200. Zobaczmy, jak wygląda Vivo S16 Pro i co zaoferuje ten smartfon.

Vivo S16 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie doczekało się przecieku. Do sieci przedostały się rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Powstały one na bazie schematów CAD telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.









Smartfon Vivo S16 Pro ma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+ oraz zaoferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, który umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami.

Pełna specyfikacja Vivo S16 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna Vivo S16 Pro nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że telefon otrzyma procesor MediaTek Dimensity 8200. Natomiast aparat fotograficzny powinien być wspomagany przez autorski chip ISP V1. Poza tym wiadomo, że urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach obudowy i będą to złoty, czarny i zielony. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

