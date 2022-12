OnePlus 11 z ładowarką o mocy 100 W. Premiera smartfona blisko

OnePlus 11 to smartfon, który zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. Telefon jest obiektem przecieków od dawna. Urządzenie jest certyfikowane, co przybliża je do rynkowego debiutu. Dostrzeżono go na stronie chińskiego urzędu 3C. Tam pojawia się informacja związana z ładowarką.

Strona urzędu 3C, gdzie OnePlus 11 był certyfikowany, ujawnia nam, że ładowarka dla telefonu ma moc na poziomie 100 W. Jej parametry to 11 A i 9,1 V. Informacje na ten temat pojawiały się w plotkach już wcześniej. Teraz otrzymaliśmy twardy dowód na ich potwierdzenie.

Ładowarka modelu OnePlus 11 szybka, ale nie najszybsza

OnePlus 11 pozwoli na szybkie ładowanie baterii. Nie jest to jednak najszybsza ładowarka na rynku. Istnieją lepsze rozwiązania. Rekordzistą pod tym względem jest Redmi Note 12 Pro Plus, który wspiera ładowanie o mocy 210 W. Natomiast w drodze jest Realme GT Neo 5, gdzie ma to być aż 240 W. W tym przypadku pełne naładowanie ma zająć zaledwie kilka minut.

