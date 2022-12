Samsung Galaxy A54 5G w Geekbench. Exynos 1380 potwierdzony

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego zapowiedź jest blisko. Tymczasem dostrzeżono go w bazie Geekbench. Tam dowiadujemy się, że sercem telefonu jest procesor Exynos 1380, o czym mówiły już wcześniejsze plotki. Pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A54 5G na razie do sieci nie wyciekła.