MIUI 14 — co nowego i lista smartfonów Xiaomi z aktualizacją

MIUI 14 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i przy okazji została udostępniona lista smartfonów, które otrzymają uaktualnienie w pierwszej kolejności. Zobaczmy sobie, jakie nowe funkcje wprowadza aktualizacja do MIUI 14 i które telefony otrzymają ją na początku.

MIUI 14 to duża aktualizacja, którą Xiaomi zaprezentowało w niedzielę. Wraz z nowymi produktami, jak smartfonami z serii 13 czy smartwatchem Watch S2. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje. Została także udostępniona lista smartfonów, które to uaktualnienie dostaną w pierwszej kolejności.

Co nowego w MIUI 14

Aktualizacja do MIUI 14 jest naprawdę duża, a więc wnosi dużo nowości. Xiaomi chwali się, że wprowadzono różne optymalizacje, a część oprogramowania przepisano i to sprawiło, że jest ono lekkie. Rozmiar firmware został zredukowany o 23 proc., a więc różnica jest widoczna gołym okiem. Ponadto producent pozwala usunąć znacznie więcej wbudowanych aplikacji niż dotychczas. Do tego stopnia, że można pozostawić tylko osiem z nich.

Następnie mamy przeprojektowany silnik dla aplikacji, który znacząco wpływa na działanie oprogramowania firm trzecich. Xiaomi chwali się nawet 88 proc. większym zyskiem w zakresie responsywności. Przy okazji zmniejszono zapotrzebowanie na energię o około 22 proc. Natomiast w przypadku responsywności samego MIUI 14 producent mówi o poprawie na poziomie do 60 proc., co wykazały testy przeprowadzone na modelu 12S Ultra.

Dużo nowości w zakresie wizualnym

MIUI 14 wprowadza także nowości z zakresu wizualnej strony oprogramowania. Dodano nowe rozmiary widżetów oraz superikony, które można używać na ekranie domowym. Do wyboru są cztery różne rozmiary. Następnie mamy zmienne ikonki czy animowane zwierzaki oraz rośliny, które można wstawiać i w ten sposób urozmaicić sobie wygląd ekranu na telefonie.

MIUI 14 to także liczne udoskonalenia z zakresu całego ekosystemu Xiaomi. Wprowadzono usprawnienia z zakresu wykrywania urządzeń, jak słuchawki bezprzewodowe czy telewizory, które teraz odnajdywane są szybciej – nawet w 50 proc. krótszym czasie. Poza tym wprowadzono nową wersję Mijia, która otrzymała dużo nowości.

Lista smartfonów z aktualizacją do MIUI 14

Aktualizacja do MIUI 14 będzie udostępniana na dotychczasowe telefony Xiaomi i Redmi od stycznia 2023 r. Lista smartfonów, które otrzymają to oprogramowanie w pierwszej kolejności, widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50

W przypadku tabletów software ma być udostępniany od kwietnia 2023 r. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi na urządzenia Redmi Pad i modele z serii Xiaomi Pad 5.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło