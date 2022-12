Premiera Xiaomi 13 Pro — cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna flagowca jest konkretna. Telefon ma ekran AMOLED E6, procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz potrójny aparat fotograficzny z sensorami 50 MP. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Xiaomi 13 Pro i co oferuje nowy smartfon marki.

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz z nakładką MIUI 14. Cena nie jest niska, ale specyfikacja techniczna jest z wyższej półki. To konkretny flagowiec z mocnymi podzespołami i wyposażeniem z górnej półki. Zobaczmy sobie, co oferuje nowy telefon chińskiej marki.

Ekran AMOLED E6

Xiaomi 13 Pro ma wysokiej klasy zakrzywiony ekran AMOLED E6. Jest to panel wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz jest zakrzywiony i ma przekątną 6,73 cala oraz oferuje obraz w rozdzielczości QHD+. Producent chwali się także wysoką jasnością na poziomie 1900 nitów.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem Xiaomi 13 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatnio SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Względem poprzedniego oferuje o kilkadziesiąt proc. Lepszą wydajność oraz lepszą efektywność energetyczną. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca i są to kości UFS 4.0.

Cena Xiaomi 13 Pro wysoka

Cena Xiaomi 13 Pro nie jest niska, ale to flagowiec z konkretnym wyposażeniem. Podstawowa wersja smartfona została wyceniona na 4999 juanów, czyli 3199 zł. W przypadku topowej konfiguracji trzeba zapłacić 6299 juanów (ok. 4030 zł). Oczywiście są to ceny na chiński rynek. W Europie, gdzie premiera odbędzie się pewnie w pierwszym kwartale 2023 r., zapłacimy już odczuwalnie więcej.

Potrójny aparat z logo Leica

Xiaomi 13 Pro ma aparat fotograficzny, który powstał we współpracy z firmą Leica. Składa się on z trzech obiektywów, które umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny sensor to Sony IMX989 50 MP. Pozostałe dwa, również dla obiektywu ultraszerokokątnego, także zostały połączone z matrycami 50 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową Xiaomi 13 Pro znalazła się bateria z bardzo szybkim ładowaniem. Akumulator ma pojemność 4820 mAh i można go ładować przewodowo z użyciem ładowarki o mocy 120 W. W przypadku bezprzewodowego zaimplementowano wsparcie dla technologii o mocy 50 W. Jest więc całkiem nieźle. Specyfikacja techniczna flagowca widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 4820 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

229 g

Android 13 z MIUI 14

źródło