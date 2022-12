MIUI 14 — 3 najlepsze nowości w nakładce Xiaomi

MIUI 14 to nowa nakładka Xiaomi, która wprowadza liczne nowości. Przed nami premiera, ale już teraz producent ujawnił sporo informacji na jej temat. Co nowego tu znajdziemy? Wybraliśmy trzy najciekawsze nowości z MIUI 14, które sprawiają, że na aktualizację dla telefonów z pewnością warto będzie czekać.

MIUI 14 to nowa nakładka Xiaomi, której premiera odbędzie się jeszcze dziś. Oprogramowanie było długo wyczekiwane i niedawno do sieci wyciekł oficjalny wykaz zmian. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i w tym artykule przedstawiamy najciekawsze trzy z nich.

Nowa nakładka Xiaomi jest ultralekka

Xiaomi w trakcie prac nad MIUI 14 skupiło się na licznych optymalizacjach. Dzięki temu oprogramowanie stało się lżejsze i przy okazji udało się znacząco zredukować rozmiar firmware. Producent chwali się tutaj zyskiem na poziomie nawet 23 proc. O tyle mniej miejsca będzie zajmowało w pamięci telefonów nowe software. Następnie mamy możliwość usunięcia wielu wbudowanych aplikacji. Do tego stopnia, że użytkownik może pozostawić na smartfonie tylko osiem z nich i są to m.in. Telefon, Wiadomości, Zegar czy sklep.

MIUI 14 z nowym silnikiem dla aplikacji

MIUI 14 wprowadza także nowy silnik dla aplikacji o nazwie Photon. Został on odpowiednio przygotowany na poziomie kernela Linuksa i dzięki temu ma znacząco wpłynąć na poprawę wydajności oprogramowania deweloperów trzecich. Xiaomi chwali się, że ich płynność może zostać zwiększona nawet o 88 proc. Widać także plusy związane z oszczędzaniem energii baterii telefonów i tutaj producent chwali się zyskiem sięgającym 16 proc. w przypadku mniejszego zużycia.

Superikony

Wśród nowości z MIUI 14 warto też wymienić Superikony. Xiaomi wprowadziło do nakładki możliwość stosowania większych ikon. Sprawia to, że zajmą one na ekranie więcej miejsca, ale w ten sposób staną się bardziej szczegółowe. Aktualizacja dodaje też większe foldery dla aplikacji oraz odświeżone widżety. Są to zmiany wizualne, które będą widoczne gołym okiem.

Aktualizacja wprowadzi więcej nowości

Powyżej widzicie tylko trzy nowości z MIUI 14, ale aktualizacja dla nakładki wprowadzi ich więcej. Obejmą one różne obszary oprogramowania, w tym platformę do obsługi domu inteligentnego i nie tylko. Niedługo po prezentacji zapewne rozpoczną się beta testy software. Z czasem zacznie ono trafiać w postaci uaktualnienia na dotychczasowe telefony marki. Te nowe będą je miały już preinstalowane.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło