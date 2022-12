Huawei Mate 60 Pro z układem Snapdragon 8 Gen 2 4G. P60 otrzyma inny chip

Huawei Mate 60 Pro i P60 to smartfony chińskiej marki, które zobaczymy w 2023 r. Telefony był już obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, jakie procesory mają trafić pod obudowy obu modeli. W przypadku pierwszego z wymienionych urządzeń będzie to platforma sm8525, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4G.

Natomiast w serii Huawei P60 znajdą się inne procesory. Będą to układy Snapdragon 8 Gen 1+. Oczywiście także pozbawione zintegrowanych modemów zapewniających łączność z sieciami 5G. Pozostanie tylko łączność z LTE, co warto mieć na uwadze.

Huawei Mate 60 Pro przed serią P60

Wiemy, że seria Huawei P60 ma zadebiutować w pierwszej połowie 2023 r. Natomiast na premierę modelu Mate 60 Pro poczekamy dłużej, bo pewnie do trzeciego kwartału przyszłego roku. W Europie debiut może odbywać się z pewnym poślizgiem względem Chin, jak to było do tej pory, co z pewnością warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło