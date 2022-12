Samsung Galaxy S23 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że aparat fotograficzny w trakcie nagrywania wideo w jakości 8K zaoferuje lepszą wydajność. Wzrośnie ona o 25 proc. To oznacza, że seria smartfonów Samsung Galaxy S23 umożliwi nagrywanie filmów 8K w 30 klatkach na sekundę.

Samsung Galaxy S23 to seria telefonów koreańskiej marki, które zobaczymy w lutym wraz z One UI 5.1. Nowe informacje na temat tych smartfonów uzyskał leaker Ice Universe. Ujawnił on, że w przypadku nagrywania wideo w jakości 8K powinniśmy spodziewać się, że wzrośnie wydajność.

Seria smartfonów Samsung Galaxy S23 ma pod tym względem zaoferować o 25 proc. lepszą wydajność. Tegoroczne telefony są w stanie nagrywać wideo w jakości 8K przy maksymalnie 24 klatkach na sekundę. Natomiast przyszłoroczne flagowce wprowadzą tu zmianę na poziomie 30 fps.

Premiera serii Samsung Galaxy S23 coraz bliżej

Wszystko wskazuje na to, że smartfony z serii Samsung Galaxy S23 zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji Unpacked, która odbędzie się na początku lutego 2023 r. Dokładny termin debiutu nie jest na razie znany. Powinniśmy go jednak poznać jeszcze na kilka tygodni przed właściwą premierą. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji na ten temat. Niedługo powinniśmy poznać więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło