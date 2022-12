Google Pixel Fold na renderach. Tak wygląda składany smartfon Felix

Google Pixel Fold to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2023 r. Tymczasem możemy zobaczyć rendery telefonu, który ukrywa się pod nazwą kodową Felix. Powstały one na podstawie schematów CAD urządzenia. Zobaczmy sobie, jak wygląda smartfon Google Pixel Fold i jego design.

Rendery Google Pixel Fold ujawniają nam dwa ekrany. Ten główny, który jest rozkładany, ma przekątną 7,69 cala. Natomiast dodatkowy wyświetlacz ma przekątną 5,79 cala. Z tyłu widać potrójny aparat fotograficzny, który wyglądem nawiązuje do pozostałych modeli z serii. Wygląda to całkiem ciekawie.

Rendery składanego smartfona Google Pixel Fold aka Felix z wymiarami

Google Pixel Fold ma wymiary 158,7 x 139,7 x 5,7 mm (po rozłożeniu), a więc jest całkiem kompaktowy. Podobnie ma być w przypadku składanego smartfona Oppo Find N2, który też będzie mniejszym urządzeniem tego typu. Do premiery Felixa pozostało jeszcze trochę czasu. Jego zapowiedzi spodziewamy się w pierwszej połowie 2023 r.

