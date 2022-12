Oppo Find X6 otrzyma tak zaprojektowany aparat. Mamy schematy

Oppo Find X6 to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekły schematy, które ujawniają nam design tyłu obudowy. Przy okazji możemy zobaczyć aparat fotograficzny, który względem poprzednika został przeprojektowany. Przy okazji dowiadujemy się, że Oppo Find X6 ma kamerę opracowaną z Hasselblad.

Oppo Find X6 to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Flagowiec otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Następnie mamy przeprojektowany aparat fotograficzny. Planowane przez producenta w tym zakresie zmiany ujawniają nam schematy, które przedostały się do sieci. Co na nich widać?

Aparat fotograficzny modelu Oppo Find X6 został przeprojektowany. Tym razem producent zdecydował się na okrągłą wyspę, na której umieszczono wszystkie elementy. Widać trzy obiektywy, z których jeden jest peryskopowy. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się dużych możliwości z zakresu zoomu.

Schematy Oppo Find X6 ujawniają aparat z logo Hasselblad

Widzimy także, że aparat fotograficzny smartfona Oppo Find X6 został opracowany we współpracy z firmą Hasselblad. Jej logo znajdzie się na środku wyspy z kamerą. Z przodu spodziewajmy się ekranu z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Kompletna specyfikacja techniczna flagowca nie jest na razie znana. Zapewne jednak poznamy ją jeszcze przed planowaną za kilka tygodni premierą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło