Oppo Find N2 i Flip z datą premiery. Składane smartfony są blisko

Oppo Find N2 i Flip to dwa składane smartfony firmy, które zobaczymy w przyszłym tygodniu. Została podana data premiery. Zapowiedź odbędzie się drugiego dnia tegorocznego wydarzenia INNO DAY 2022. Zostanie ono zorganizowane w dniach 14-15 grudnia. Prezentacja jest więc już blisko.

Datą premiery telefonów Oppo Find N2 i Flip jest więc 15 grudnia. Oba składane smartfony zostaną zaprezentowane w połowie miesiąca. Niedługo po tym zapewne ruszy ich sprzedaż. Ceny na razie nie są znane, ale nie spodziewajmy się zbyt małych kwot. Wszak będą to modele z całkiem niezłym wyposażeniem.

Składane smartfony Oppo Find N2 i Flip będą mocne

Oppo Find N2 Flip to składany smartfon, który otrzyma procesor MediaTek Dimensity 9000. Natomiast w droższym modelu będzie to Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, ale nadal oferujący naprawdę dużą wydajność. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na zapowiedź i komplet informacji.

