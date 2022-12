IQOO 11 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

IQOO 11 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po fali przecieków. Specyfikacja techniczna flagowca jest bardzo mocna. Co zresztą odzwierciedla niemała cena. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Duży ekran AMOLED E6

IQOO 11 Pro ma ekran AMOLED E6, który ma bardzo dobre parametry. Jet to 6,78-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LTPO 4.0, który oferuje zmienne odświeżanie w zakresie od 1 do 144 Hz. Następnie mamy wsparcie dla HDR10+. Rozdzielczość to QHD+. Panel ma okrągłe wcięcie u góry, gdzie umieszczono kamerę do selfie.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

IQOO 11 Pro to jeden z pierwszych flagowców z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to naprawdę mocny chip, któremu nie brakuje wydajności. W nowym telefonie jest on wspomagany przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i są to kości UFS 4.0.

Cena IQOO 11 Pro nie jest niska

Cena IQOO 11 Pro nie należy do najniższych, ale wszak to flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Tak więc niemałe kwoty nie dziwią. W podstawowej wersji jest to koszt na poziomie 4999 juanów (ok. 3,2 tys. zł). W przypadku najwyższej konfiguracji sprzętowej trzeba liczyć się z wydatkiem 5999 juanów (ok. 3,85 tys. zł).

Potrójny aparat fotograficzny z chipem V2

Smartfon IQOO 11 Pro ma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie. Producent umieścił tu główny obiektyw z sensorem 50 MP. Ultraszerokokątny połączono z podobną matrycą, a teleobiektyw z sensorem 13 MP. Zestaw wspomagany jest przez wyspecjalizowany chip V2. Przednia kamera pozwala robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem 200 W

IQOO 11 Pro ma również jedną z najszybszych ładowarek na rynku. Smartfon wspiera szybkie ładowanie baterii o mocy aż 200 W. Lepszy pod tym względem jest tylko Redmi Note 12 Pro+. Sam akumulator ma pojemność 4700 mAh i jego pełne naładowanie trwa mniej niż 10 minut. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

IQOO 11 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED E6 144 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 13 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

