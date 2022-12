Samsung Galaxy M04 z datą premiery. Jest cena i specyfikacja

Samsung Galaxy M04 to tani smartfon koreańskiej marki. Datą premiery jest 9 grudnia. Tak więc telefon zobaczymy za kilka dni. Cena wyniesie tylko 8999 rupii, czyli około 489 zł. Jest więc atrakcyjna. Niestety specyfikacja techniczna tego modelu będzie z tego względu już bardzo podstawowa.







Samsung Galaxy M04 ma płaski ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Spodziewajmy się wyświetlacza o rozdzielczości HD+. Następnie mamy do 8 GB pamięci operacyjnej dzięki funkcji RAM Plus. Natomiast na dane przeznaczono do 128 GB miejsca.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy M04 nieznana

Niestety na razie pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy M04 nie jest znana. Obecnie dysponujemy bardzo szczątkowymi informacjami na ten temat. Widzimy, że z tyłu obudowy znajdzie się aparat fotograficzny mający dwa obiektywy. Wykorzystane tutaj sensory nie są jednak znane. Na więcej szczegółów przyjdzie nam poczekać, ale poznamy je już za dwa dni. To kwestia najbliższego czasu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło