Samsung Galaxy A54 5G — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Jaka będzie specyfikacja techniczna telefonu? Pełna nie jest znana, ale na jego temat wiemy już naprawdę sporo. Telefon zapowiada się na naprawdę ciekawe średniaka. Zobaczmy sobie, jaka będzie cena modelu Samsung Galaxy A54 5G i co wiemy o wyposażeniu.

6,4-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy A54 5G ma płaski ekran wykonany w technologii AMOLED. Wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala. Poza tym ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Spodziewajmy się ponadto rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz.

Nowy procesor Exynos

Sercem smartfona Samsung Galaxy A54 5G powinien być nowy układ, który został opracowany przez koreańskiego producenta. Jest nim autorski Exynos 1380, o którym obecnie wiadomo niestety niewiele. Spodziewajmy się, że chip będzie wspomagany w telefonie przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Cena modelu Samsung Galaxy A54 5G nieznana

Cena smartfona Samsung Galaxy A54 5G nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że powinna być podobna do poprzednika. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej będzie to pewnie około 2099 zł. Oczywiście za zwiększony rozmiar pamięci trzeba będzie dopłacić, co jednak nie jest żadnym zaskoczeniem. Dokładne kwoty zapewne wyciekną do sieci jeszcze przed premierą.

Potrójny aparat fotograficzny

Samsung Galaxy A54 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Producent zrezygnował z wyspy, co zrobi wkrótce w wielu innych telefonach. W zamian postawiono na wystające pierścienie dla obiektywów. Użyte sensory nie są znane, ale główny pewnie ma matrycę 50 MP. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny zostanie połączony z 8 lub 13 MP. Spodziewajmy się, że trzecia kamerka otrzyma sensor 5 MP.

Bateria 5000 mAh

Bateria modelu Samsung Galaxy A54 5G ma pojemność nominalną na poziomie 4905 mAh. Tak więc na opakowaniu znajdzie się informacja o 5000 mAh. Następnie mamy ładowarkę o mocy 33 W. Spodziewajmy się, że całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A54 5G – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1380

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2 lub 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

USB C

Android 13 z One UI 5

źródło: opracowanie własne