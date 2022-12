Xiaomi 13 Pro pozuje na renderze. Design jest ciekawy

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Tymczasem do sieci wyciekł render pochodzący z materiałów prasowych producenta. Ten ujawnia nam design flagowca oraz tańszego modelu bez dopisku Pro. Xiaomi 13 Pro otrzyma zakrzywiony ekran oraz potrójny aparat fotograficzny z logo firmy Leica.

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostał się render pochodzący z paczki materiałów prasowych producenta. Na nim widać oba telefony, czyli też tańszy wariant flagowca, który nie ma dopisku Pro w nazwie. Trzeba przyznać, że design wygląda tu ciekawie. Jednak czy tak jest w rzeczywistości?

Render Xiaomi 13 Pro oraz tańszego modelu pokazuje ciekawy design. Jednak niedawno do sieci wyciekły zdjęcia, które prezentowały produkty na żywo. Te pokazały, że nowe smartfony już tak dobrze się nie prezentują, jak to jest w przypadku materiałów prasowych. Oczywiście to jednak trzeba pozostawić do oceny poszczególnych osób.

Render Xiaomi 13 Pro tuż przed premierą

Oficjalna premiera Xiaomi 13 Pro miała początkowo odbyć się 1 grudnia. Tak się jednak nie stało i w wyniku śmierci byłego prezydenta Chin wydarzenie zostało odwołane. Co nie zmienia faktu, że do prezentacji nowych produktów pozostało niewiele czasu. Wiemy, że poza nowymi smartfonami zobaczymy także nakładkę MIUI 14 oraz nowe smartwatche i słuchawki bezprzewodowe.

